Тбилиси, 17 августа, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Грузинский эксперт в вопросах экономики, перед парламентскими выборами ставший одним из членов партсписка «Единого национального движения» Роман Гоциридзе предполагает, что правительство Грузии в преддверии выборов сделает провокационные шаги и попытается ввести избирателей в заблуждение.

Муллагалиев Даниль ИА REGNUM Флаг Грузии

Как заявил Гоциридзе на брифинге 17 августа, в экономике страны просматриваются очень негативные тенденции, на фоне которых правительство дает своим избирателям смешные обещания. Одним из таких обещаний он назвал выдвинутую премьер-министром Георгием Квирикашвили инициативу трудоустройства пенсионеров и подчеркнул, что это и другие обещания нынешних властей невыполнимы.

«То, что они (власти) обещают, не может быть выполнено, так как в стране существует проблема трудоустройства не пенсионеров, а детей и внуков пенсионеров. Более половины безработных у нас составляют молодые люди в возрасте 20−29 лет. А что касается пенсионеров, им нужно создать нормальные условия для жизни, повысить пенсии, предоставить социальные гарантии, улучшить медицинское обслуживание, сделать все, чтобы в таком сложном возрасте им не пришлось искать работу», — подчеркнул Гоциридзе.

По его оценке, у нынешнего правительства Грузии нет никакой экономической программы, а созданный ранее документ «Экономика Грузии 2020» оказался мертворожденным, так как вскоре после его составления в стране начались девальвация лари, рост цен и валютный кризис. Что касается широко рекламируемого правительством 4-пунктового плана развития экономики, Гоциридзе заявляет, что ничего о содержании этого документа не знает, и уверен, что этого не знают и очень многие граждане Грузии.

В числе других негативных моментов, отрицательно влияющих на состояние экономики, он назвал низкие темпы экономического роста, несбалансированный бюджет, нецелесообразные расходы, большей частью направленные на выплату вознаграждения и надбавок раздутому бюрократическому аппарату, сокращение объемов экспорта и уменьшение размеров прямых иностранных инвестиций в отношении к ВВП.

«Итогом этой беспрограммности, некомпетентности, слабости правящей команды и неформального правления стало продолжение экономической стагнации», — констатировал Роман Гоциридзе.

При этом, экономическую программу своей партии — «Единого национального движения» — он одобряет полностью и утверждает, что ее осуществление позволит возобновить экономический рост и даст грузинской экономике новую жизнь.