Санкт-Петербург, 17 августа, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Операция в отношении боевиков на Ленинском проспекте в Красносельском районе Санкт-Петербурга завершена, преступники уничтожены. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

mvd.ru Группа захвата

В УФСБ подтвердили, что специальные мероприятия в доме по адресу Ленинский пр., д. 92 корп. 3 проводились в отношении лиц, находящихся в федеральном розыске по обвинению в участии в бандформированиях на территории Северного Кавказа.

«При попытке оказания вооруженного сопротивления преступники были уничтожены ответным огнем», — подчеркнули в региональном УФСБ.

При этом пострадавших среди мирного населения и сотрудников правоохранительных органов нет.

«Дальнейшие оперативно-следственные действия продолжаются», — добавили в УФСБ.

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Как сообщало ИА REGNUM, спецоперация на Ленинском проспекте началась после 10:00 и продолжалась примерно 3,5 часа. По данным очевидцев, в ней принимали участие спецподразделения ФСБ и СОБР, который входит в Росгвардию.

В ходе спецоперации были слышны взрывы и выстрелы. Дом, где проводился штурм, и соседние дома и дворы были оцеплены силовиками. Квартира, где предположительно находились боевики, расположена на 10-м этаже здания. По некоторым данным, спецназ ворвался в нее через окна с верхних этажей.

По данным СМИ, боевики, находившиеся в Петербурге, связаны с бандподпольем Кабардино-Балкарии. «Они, предположительно, являлись боевиками группы Хизира Лихова, ликвидированного 14 августа на трассе «Кавказ», — сообщает «Фонтанка.ру». По данным этого же издания, в ходе спецоперации в Петербурге убиты двое боевиков, еще трое задержаны. УФСБ эту информацию пока не комментирует.