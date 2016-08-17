Лас-Вегас, США, 17 августа, 2016, 15:20 — ИА Регнум. В городе Лас-Вегасе (штат Невада, США) по решению властей взрывом уничтожен известный отель-казино Riviera. На его месте будет построен конференц-зал, передаёт телеканал WCTV.

Michael180 Отель-казино Riviera

Заведение было решено закрыть ещё в 2015 году. Ранее была взорвана его башня «Монако», а теперь — последняя башня «Монте-Карло».

Напомним, отель-казино был построен в 1955 году. Это здание являлось одной из достопримечательностей города. В мае 2015 власти города выкупили здание и приняли решение о его сносе.