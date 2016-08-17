Москва, 17 августа, 2016, 14:54 — ИА Регнум. В Москве объявлен конкурс на ремонт и реставрацию внутренних интерьеров «Хирургического корпуса 2-ой Градской больницы», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента столицы по конкурентной политике. Здание входит в комплекс ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова и является памятником культурного наследия народов России.

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Будущему подрядчику предстоит восстановить декоративную отделку стен вестибюля «под мрамор», реставрировать исторические деревянные двери, тамбуры и провести ряд других ремонтных работ до сентября 2017 года.

В пресс-службе департамента отметили, что при оценке заявок основными критериями станут нестоимостные показатели. Подрядчик должен предложить полное описание комплекса работ с учетом специфики реставрации на объекте культурного наследия. Итоги конкурса станут известны после 9 сентября 2016 года.

Напомним, с 1878 года во Второй Градской больнице лечили больных тифом. В 1902 году больница была названа Щербатовской — в честь бывшего московского князя А.А. Щербатова, по инициативе которого она была создана. В советское время больница называлась Второй Градской.

В 1959 году комплекс зданий по Ленинскому проспекту, 10 вошел в состав Первой Градской больницы. Сейчас это Городская клиническая больница № 1 имени Н.И. Пирогова.