Москва, 17 августа, 2016, 14:16 — ИА Регнум. За последние несколько лет России удалось продвинуться в решении экологических вопросов. Об этом 17 августа в ходе совещания по расходованию средств бюджета в сфере природопользования заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

«Хочу отметить, что в последние несколько лет удалось заметно продвинуться в решении ряда экологических вопросов. Важно поддержать эти позитивные сдвиги и найти необходимые средства», — сказал Медведев.

По его словам, дефицит бюджета и макроэкономика для большинства людей вещи довольно абстрактные, «а вот качество воды, хранение и переработка мусора, возможные опасные природные ситуации, те же самые лесные пожары людей очень сильно волнуют»: «Решать эти вопросы нужно сейчас, мы не можем их откладывать на потом, имея в виду более благоприятную ситуацию с бюджетом».