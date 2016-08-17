Москва, 17 августа, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Проверка безопасности школьной формы подходит к концу, сообщает пресс-служба Роскачества. На данный момент обрабатываются более 150 протоколов лабораторных испытаний. Предварительные итоги исследования показали, что на продажу выставляют небезопасную для здоровья детей одежду. Как прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Александра Алдушина, зачастую форма для школы не соответствует техрегламенту о безопасности продукции для детей.

Школьна форма

«Действительно это так. Наши проверки также показывают, что имеется много опасной формы», — подтвердила Алдушина. При этом, она подчеркнула, что ответственность за обеспечение ребенка качественной форменной одеждой лежит на родителях.

«Нужно следить за качеством. Рекомендовано покупать ребенку форму, которая содержит в составе не более 55% синтетики, нужно обращать внимание на подкладку, чтобы было правильно сшито, и чтобы ребенку было комфортно», — отметила эксперт.

Президент «Союзформы» добавила, что любая школьная форма подлежит обязательной сертификации. «Без сертификата соответствия в магазинах не имеют права продавать продукцию. Соответственно, родители имеют право запросить у продавца сертификат», — подчеркнула Алдушина.

Как ранее заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, производители небезопасной школьной одежды экономят на тканях и используют в составе материалов искусственные волокна. «В результате одежда не дышит и не впитывает влагу», — пояснил он.

Напомним, с апреля 2016 года проект по исследованию качества школьной формы проводился Роскачеством по инициативе Минпромторга. Закупки товаров для лабораторных испытаний осуществлялись в 57 регионах России. Ведомство проводило исследования по категории «школьные товары и элементы школьной формы», в числе которых детские чулочно-носочные изделия, брюки для школьников, блузки для девочек, пиджаки для мальчиков, сарафаны для девочек, сорочки для мальчиков. Так, форму тестировали по более, чем 40 показателям качества и безопасности. Результаты исследования будут опубликованы на сайте Роскачества 18 августа 2016 года.

В 2014 году пресс-служба Национального союза производителей школьной формы «Союзформа» сообщала, что более 80% школьной формы, которая продается в Москве, опасна. Основные нарушения касаются несоблюдения требований по воздухопроницаемости и гигроскопичности.