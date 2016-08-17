Рига, 17 августа, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Кабинет министров Латвии поддержал проект Министерства иностранных дел страны, которое затребовало для себя 35 тысяч евро для того, чтобы внести взнос в регулярный бюджет ЮНЕСКО. По мнению МИДа, таким образом Латвия окажет поддержку развитию сферы образования в Афганистане, сообщает LETA.

Флаг Афганистана

Кроме того, 15 тысяч евро будут выделены Министерству сообщения на поддержку в деле обучения новых специалистов железных дорог Афганистана. Также Латвия планирует обеспечить доставку оборудования мультимедийного класса для Кабульского политехнического университета.

«Сегодняшнее решение Кабинета министров Латвии внесет вклад в укрепление сложившегося сотрудничества между Латвией и Афганистаном», — сообщает МИД и в своем пресс-релизе называет это «значительной поддержкой восточной страны».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Латвия ежегодно выделяет финансовую поддержку в размере 500 тысяч долларов США в совместный фонд международных партнеров для поддержки национальных сил безопасности Афганистана в 2015—2017 годах. На Варшавском саммите НАТО Латвия подтвердила, что продолжит оказывать поддержку данному фонду в прежнем объеме в период с 2018 по 2020 год.

В настоящее время в миссии НАТО по поддержке сил безопасности в Афганистане (Resolute Support Mission in Afghanistan) принимают участие 22 латвийских военнослужащих. Кроме того, в полицейской мисси ЕС в Афганистане (EUPOL Afghanistan) принимает участие гражданский эксперт из Латвии.