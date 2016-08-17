Санкт-Петербург, 17 августа, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Задержание боевиков из Северо-Кавказского региона в Петербурга не означает повышение угрозы терактов на территории города. Таким мнением в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделился военный эксперт, один из бывших руководителей контртеррористической операции на Северном Кавказе, полковник запаса Борис Подопригора.

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«Я не связываю операцию в Петербурге с темой повышения опасности со стороны боевиков-террористов. Потому что все-таки, как бы цинично это ни звучало, мы накопили весьма серьезный опыт предотвращения терактов», — сказал он.

Подопригора подчеркнул, что накопление этого опыта шло за счет жизней наших соотечественников, но, по его мнению, сейчас «запросто подготовить и осуществить теракт в российских мегаполисах не так просто».

«Это не означает, что мы гарантированно избежим опасности, ничто не гарантировано. Но меры, которые ограничивают возможности террористов, у нас уже устоялись», — заметил эксперт.

Как ранее сообщили ИА REGNUM в управлении ФСБ по Петербургу и Ленобласти, бойцы спецподразделений 17 августа проводят операцию по задержанию лиц, находящихся в федеральном розыске по обвинению в участии в незаконных вооруженных формированиях на территории Северо-Кавказского региона. Операция проходит в жилом многоквартирном доме на Ленинском проспекте, 92, корп.3.

По данным очевидцев, операция уже завершилась либо подходит к своему завершению. СМИ сообщают, что были задержаны трое боевиков, вероятно, из Кабардино-Балкарии, один из спецназовцев был ранен. УФСБ по Петербургу и Ленобласти пока не комментирует эти сведения.