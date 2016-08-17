Симферополь, 17 августа, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Руководители местных администраций Западного Крыма настаивают на прекращении добычи песка в акватории и на суше ради спасения пляжей. Этот вопрос обсуждался на круглом столе в Евпатории по вопросам перспектив социально-экономического развития территорий Западного Крыма, передает 17 августа «Новый Крым».

piper60 Песочный пляж

«Участок побережья от Евпатории до Новофедоровки составляет 5,8 км, и треть пляжей уже деградировала — полоса песка сократилась со 100 до 7,5 метров. Песок вымывается из-за карьерной добычи как на суше, так и в море», — заявила замглавы Сакской горадминистрации Галина Ирхина.

При этом растущие затраты на берегоукрепительные работы привели к тому, что уже сейчас сметы на строительство набережной в административных границах города, значительно завышены, подчеркнула она: «С одной стороны пытаемся закрепить пляжи, с другой — добываем песок».

Для предотвращения разрушения пляжей Ирхина предложила внести запрет на добычу песка в экологический раздел стратегии развития Крыма до 2030 года. Замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Наталия Сологуб сообщила, что министерство инициирует внесение в проект стратегии раздела о развитии и использовании минерально-сырьевой базы Республики Крым.

Запрет на добычу песка поддержал первый замглавы администрации Раздольненского района Андрей Захаров: «Добыча песка идет в акватории моря на Бакальской банке, мы их в бинокль не видим, но 2 км территории исчезло уже с карты России».

«Мы на всех площадках говорим об этом, но как добывали песок, так и добывают», — подчеркнул он.

Представители администраций подчеркнули, что налоговые поступления от добычи полезных ископаемых не идут ни в какое сравнение с ущербом курортным территориям и затратам на сохранение песчаных пляжей.

В июне 2016 года глава Крыма Сергей Аксенов уже сообщал, что добыча песка может быть остановлена на озере Донузлав и в районе Евпаторийского грузового порта, если ученые составят заключение о прямом влиянии работ на сокращение евпаторийских пляжей.

Однако в тот раз в Минприроды оснований для запрета на добычу песка не нашли. При этом местные администрации жалуются на нехватку бюджетных средств на проведение научных исследований для строгого подтверждения влияния добычи песка на состояние пляжей.

В свою очередь, глава администрации Евпатории Андрей Филонов в июне утверждал, что добыча песка на Западном берегу Крыма не оказывает негативного влияния на городские пляжи: смыв песка происходит только на полутора десятках из 102 пляжей региона.