Мурманск, 17 августа, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Мурманской области с большой долей вероятности будет обжаловать решение областного суда, вынесенное ранее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном избиркоме.

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«Мы получили решение суда вечером, сейчас совещаюсь с членами комиссии, — прокомментировал её председатель Антон Богомолов. — Большая вероятность, что мы будем обжаловать решение суда».

Напомним, ранее Мурманский областной суд встал на сторону регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» и признал, что действия местной Избирательной комиссии вышли за рамки закона.

Как сообщало ИА REGNUM, по решению суда Избирательная комиссия должна отменить своё решение и рассмотреть вопрос о регистрации областного списка кандидатов в депутаты, выдвинутого партией. Это первое решение, принятое не в пользу избиркома, начиная с 2011 года.