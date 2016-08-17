Москва, 17 августа, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Несколько сотен декретниц из Москвы и регионов, работавших в сети ЗАО «Дети», оказались на грани выживания. Из-за закрытия магазинов организации женщинам почти год отказывают в выплатах пособий по беременности и родам и уходу за ребенком. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM одна из пострадавших Ольга Шевчук, с ноября 2015 года без выплат остаются 250 сотрудниц детских магазинов. При этом в суде не спешат с признанием банкротства компании — заседание без конца переносят на новые сроки.

TawnyNina Беременная женщина

«Если не ошибаюсь, переносят уже в седьмой раз за последний год (очередное заседание назначено на 23 августа 2016 года, прим. ИА REGNUM). Мы обращались, куда только можно — везде одни отписки. В приемной Госдумы ничем не помогли, отправляют обращаться в питерскую прокуратуру. Прокуратура отправляет в трудовую инспекцию, а они обратно в прокуратуру, и так до бесконечности», — жалуется Шевчук.

Она добавила, что намерена лично обращаться в суд. По предварительным расчетам, компания задолжала ей уже около 140 тысяч рублей.

«Среди нас есть матери-одиночки. Нам очень нужны наши декретные выплаты», — подчеркнула она.

Куда податься?

В соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если предприятие прекратило свое существование, то декретные выплаты производятся территориальным органом Фонда социального страхования РФ (ФСС), сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Виталий Ревзин.

«ФСС выплатит пособие, если страхователь не обладает достаточными для его выплаты денежными средствами на своем счете в кредитной организации. Выплата пособий осуществляется органом Фонда социального страхования России не позже, чем через 10 суток после обращения», — пояснил он.

Так, в ФСС необходимо представить пакет документов: свидетельство о рождении ребенка, декретный больничный, заявление на отпуск по беременности и родам, заявление на выплату единовременного пособия, заявление на пособие по уходу за ребенком до достижения последним возраста полутора лет, справки от отца ребенка о том, что он не получает пособие по уходу за ребенком, трудовой договор или трудовую книжку. При этом, подчеркнул Ревзин, если счета организации закрыты и арестованы, то руководство организации должно предоставить справку из банка о закрытии счетов.

«И тогда пособие перечисляется непосредственно на счет его получателя органом ФСС. Если деньги на расчетном счете компании есть, но в количестве, недостаточном для выплаты пособия, то ФСС перечисляет средства компании, а уже компания рассчитывается со своими работниками», — пояснил адвокат.

Что говорят в ФСС?

В свою очередь, в Санкт-Петербургском региональном отделении ФСС РФ подтверждают массовую невыплату пособий работникам ЗАО «Дети». Согласно данным фонда, всего с жалобами на недобросовестность компании относительно выплат пособий на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а затем и вовсе на прекращение всех выплат, обратилось уже более 120 человек.

«На начало августа 2016 года сотрудниками Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ оказана юридическая помощь 110 работникам ЗАО «Дети», направленная на подготовку обращения в суд за взысканием задолженности по пособиям с работодателя. По имеющейся информации, часть задолженности по пособиям была фактически взыскана с ЗАО «Дети» в рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями», — заявила корреспонденту ИА REGNUM и.о. управляющего Санкт-Петербургским региональным отделением ФСС РФ Анна Кутузова.

Она добавила, что дело о банкротстве организации в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области откладывается с периодичностью в месяц. Кроме того, была проведена прокурорская проверка, в результате которой Следственным комитетом по Выборгскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат работникам ЗАО «Дети» по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 145.1 Уголовного кодекса РФ. «В настоящее время проводится расследование», — резюмировала Кутузова.

Что делать декретницам?

За свои деньги необходимо бороться, уверена адвокат Ирина Зуй. По ее словам, в первую очередь нужно обращаться в суд общей юрисдикции по своему месту жительства либо по месту нахождения ответчика с исковым заявлением о взыскании задолженности по заработной плате.

«Если это не было сделано, нужно обратиться в суд как можно скорее, потому что с момента ввода наблюдения Арбитражным судом другие суды уже не будут вправе принимать иски против банкротящейся организации», — пояснила адвокат корреспонденту ИА REGNUM.

Как только суд провел наблюдение в отношении компании-должника, необходимо постоянно отслеживать публикации о введении наблюдения, которую обязан сделать временный управляющий, назначенный судом. После выхода публикации у истца есть один месяц для подачи в Арбитражный суд заявления о включении его требования в реестр требований кредиторов.

«На этом этапе будет правильно подключить профессионального юриста для правильности оформления заявления в суд. Если месячный срок пропущен, то включиться в реестр уже не получится, и требование по выплате зарплаты будет удовлетворено судом после полной выплаты всем иным кредиторам, включившимся в реестр вовремя», — подчеркнула Зуй.

Также юрист добавила, что после того, как на руках у работника будет решение суда о взыскании заработной платы, незамедлительно необходимо подавать ходатайство приставам, чтобы проверить компанию-должника на налоги и имущество. Кроме того, следует тесно контактировать с временным управляющим, который должен провести собрание работников должника, выступить с заявлением о привлечении генерального директора компании-должника к субсидиарной ответственности его личным имуществом и провести финансовый анализ должника.

«Идеальная ситуация — если у организации есть (удалось найти) какое-либо имущество, либо денежные средства на счетах; в этом случае требования работников по выплате заработной платы погашаются в порядке первой очереди, то есть приоритетно перед остальными кредиторами», — отметила она. В случае, если у должника нет имущества и средств, то необходимо поработать с временным управляющим на предмет возможности оспаривания сомнительных сделок должника за три последние года. «Часто бывает, что недобросовестные предприниматели умышленно выводят активы в преддверии банкротства. Также не следует забывать о возможности привлечения генерального директора должника и его учредителей к субсидиарной ответственности их личным имуществом, что не всегда бывает просто», — пояснила Зуй.

Адвокат добавила, что невыплата зарплаты является уголовным преступлением, поэтому на работодателя нужно обращаться с заявлением в прокуратуру.

Напомним, ЗАО «Дети» занимается оптовыми и розничными продажами детских товаров, входит в пятерку крупнейших российский сетей и является вторым по выручке ретейлером в этом сегменте. Предприятие было основано в 1997 году. Многочисленные торговые точки были открыты, помимо Санкт-Петербурга, в других регионах страны. По итогам 2013 года выручка компании составила 13,6 млрд рублей, чистая прибыль — 377 млн рублей.

О финансовых сложностях ЗАО «Дети» стало известно после разгоревшегося конфликта акционеров компании Николая Кичиджи с одной стороны и Алексея Угаркина и Романа Яворского с другой. В 2015 году после судебной войны Кичиджи заявил о своем выходе из бизнеса. Задолженность ритейлера перед банками, поставщиками и работниками только росли. В суде множились иски о признании компании банкротом. Торговая сеть постепенно лишалась своих площадей.