Москва, 17 августа, 2016, 12:38 — ИА Регнум. В России в настоящий момент 19% молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет имеют хотя бы один открытый кредит, а их долг перед банком составляет 115 тыс. рублей. Наибольшей популярностью среди молодежи пользуются кредитные карты — их имеет 12% молодых людей и кредиты наличными — 11%. Обладателями ипотеки является около 0,5% всей российской молодежи, доля владельцев автокредитов еще ниже — 0,2%. Таковы данные, представленные Объединенным кредитным бюро (ОКБ).

Thomas Kohler Кредитные карты

Самый высокий уровень охвата молодежи розничными кредитами отмечается в респ. Алтай — 42%, Удмуртии — 34%, и Коми — 33%. Меньше всего кредитов у молодежи Северного Кавказа: Ингушетии — 2%, Чечни и Дагестана — по 3%.

Больше всего должны банкам заемщики в Чукотском АО — 213 тыс. рублей, Ханты-Мансийском АО — 200 тыс. рублей и Магаданской обл. — 196 тыс. рублей Самые маленькие долги у молодежи респ. Алтай — 52 тыс. рублей, Дагестана — 60 тыс. рублей и Алтайского края — 61 тыс. рублей.

Больше всего кредитов наличными у жителей Республики Алтай — 23% молодежи, Кемеровской и Оренбургской обл. — по 17%. Меньше всего также в Ингушетии — 1%, Дагестане — 2%, и Чечне — 3%. Средний долг по кредиту наличными составляет 92 тыс. рублей.

Самые большие долги у молодежи Ингушетии — 225 тыс. рублей, Чукотки — 189 тыс. рублей и Магаданской обл. — 183 тыс. рублей. Самые маленькие долги у поволжской молодежи: в Марий-Эл — 49 тыс. рублей, Чувашии и Татарии — по 58 тыс. рублей.

Только в пяти регионах России доля ипотечных заемщиков в возрасте 18−25 лет превышает 1% от общего количества молодежи. Это Ханты-Мансийский АО, Удмуртия, Магаданская область, Коми и Вологодская область. Средний размер ипотечного долга составляет 1,35 млн рублей.

Самые большие суммы долга по ипотечным кредитам в Ханты-Мансийском АО и столичном регионе — 2,4 млн рублей, а также в респ. Саха (Якутия) — 2,3 млн рублей Самые низкие — в Костромской — 946 тыс. рублей, Кировской — 985 тыс. рублей, и Вологодской обл. — 1 млн. рублей.

Автокредиты являются наименее популярным видом кредитования. Только в четырех регионах Поволжья доля владельцев автокредитов превышает 0,5% от общего числа молодежи — Татарии, Удмуртия, Нижегородская обл. и Башкирии. Средний размер «молодежного» долга по автокредиту составляет 359 тыс. рублей.

В настоящий момент около 48% жителей России от 26 до 59 лет имеют открытые кредиты и должны по ним в среднем 235 тыс. рублей.