Москва, 17 августа, 2016, 12:05 — ИА Регнум. В российском руководстве не подтвердили, что индексация пенсий может быть заменена разовой выплатой: правительство РФ не отказалось провести индексацию. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера России Ольги Голодец, передаёт НТВ.

ИА REGNUM Индексация

Отмечается, что вопрос всё ещё находится на стадии обсуждения. Согласно законодательству, повторная индексация может быть проведена по итогам первого полугодия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 августа стало известно, что индексация пенсий может быть заменена разовой выплатой — это более оптимальный вариант. Такая мера обсуждается, решение о замене индексации выплатой будут принимать президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.