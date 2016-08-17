Магас, 17 августа, 2016, 11:09 — ИА Регнум. В Ингушетии родители более 65 тысяч учащихся будут избавлены от необходимости тратить немалые деньги на покупку книг для занятий. Первая партия учебников — более четверти от общего количества комплектов — уже поступила в республику. На текущей неделе завершится поставка учебных пособий, сообщили ИА REGNUM 17 августа в пресс-службе главы региона.

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«Распределение и выдача учебников по школам Магаса, Назрании Джейрахского района осуществляется централизованно на базе интерната № 1 города Назрани», — рассказала интернет-изданию «Ингушетия» заместитель министра образованияи науки РИ Инна Титеева.

Всего будет завезено 818 350 экземпляров новых книг. До начала учебного года они будут распределены по школьным библиотекам согласно поданным заявкам, доложил главе региона вице-премьер — министр образования и науки республики Владимир Трубицын.

Как подчеркнул руководитель республики Юнус-Бек Евкуров, учебники по окончании учебного года будут передаваться следующим поколениям учеников, поэтому отношение к ним должно быть бережное. Об этом должны позаботиться директора и заведующие школьными библиотеками. Установку на сохранность школьных книг должны получить ученики и их родители.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне текущего года активисты Общероссийского народного фронта выяснили, что в Ингушетии все еще не полностью решен вопрос предоставления бесплатных учебников школьникам. Нарушения были выявлены в 20 школах из 119 работающих в республике. Было даже отмечено и такое нарушение, когда директора ряда школ закупают учебники на свои денежные средства по оптовой цене, а потом их перепродают родителям.