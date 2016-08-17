Санкт-Петербург, 17 августа, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Церемония прощания с вице-спикером Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павлом Солтаном, погибшим в автокатастрофе 14 августа, проходит в эти минуты в Рафаэлевском зале Мариинского дворца, где многие годы Солтан проработал депутатом.

assembly.spb.ru Павел Солтан

Как сообщает пресс-служба Заксобрания, попрощаться с погибшим пришел губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, коллеги-депутаты, члены правительства города, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов (Солтан был членом фракции «СР» в Заксобрании, — прим.) и другие депутаты Госдумы, известные общественные деятели Санкт-Петербурга, а также сотни простых горожан.

Георгий Полтавченко на гражданской панихиде назвал Павла Солтана человеком огромной воли и мужества, настоящим патриотом Санкт-Петербурга. Он также отметил его огромный вклад в реализацию программы «Доступная среда для жизнедеятельности инвалидов в Санкт-Петербурге».

Как пишет издание «Мой район», отдать дань памяти Павлу Солтану пришли люди с ограниченными возможностями, защите интересов которых депутат уделял особое внимание, поскольку сам был инвалидом, получив тяжелые травмы в молодости в результате ЧП на железной дороге. «Очередь из людей на колясках стояла перед лифтом на первом этаже», — сообщает издание.

Во время траурной церемонии было зачитано письмо с соболезнованиями от главы Совета Федерации Валентины Матвиенко и спикера Госдумы Сергея Нарышкина.

Отпевание Павла Солтана и его супруги Светланы, также ставшей жертвой ДТП, пройдет в 12:00 в храме Сретения Господня на Гражданском проспекте, д. 101. Похороны состоятся на Кузьмоловском кладбище в Ленобласти (шоссе «Санкт-Петербург — Токсово», 11-й км), примерно в 14:00.

Напомним, Павел Солтан погиб в ДТП на 43 километре трассы Парголово — Огоньки вечером 14 августа. Солтан находился за рулем автомобиля Toyota Verso, в машине с ним были жена и взрослая дочь. Toyota депутата столкнулась с автомобилем Mercedes-Benz С200, в котором также находилась семья из трёх человек.

Павел Солтан скончался на месте. Его жена в тяжелейшем состоянии была госпитализирована, но ее не удалось спасти. Дочь находится в больнице с переломами. Трое человек, находившихся в «Мерседесе», также госпитализированы, включая маленького ребенка. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

По данным прокуратуры Ленобласти, Toyota двигалась по своей полосе, а Mercedes вылетел на «встречку». Однако в социальной сети одна из пользователей утверждала, что ехала вслед за автомобилем Mercedes и видела, что на встречную полосу вылетела именно депутатская Toyota. Водитель автомобиля Mercedes в интервью телеканалу Life78 с больничной койки 16 августа также заявил, что на встречную полосу он не выезжал.