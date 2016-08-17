Будапешт, 17 августа, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Новый способ борьбы с нелегальными мигрантами, которые пытаются преодолеть границы Венгрии, придумали местные активисты, сообщает польский портал Kresy.pl. Они вешают на проволоку в приграничных районах зловещие маски из сахарной свеклы.

Kresy.pl

Фотографии таких устрашающих масок появились недавно в социальных сетях. Их опубликовала группа, которая заявляет о своей поддержке полицейских и солдат, патрулирующих венгерскую границу.

Венгерский портал Daily News Hungary утверждает, что страшные маски, кажется, работают — по имеющимся сведениям, нелегальные мигранты обходят места, где они вывешены.

Впрочем, по другой версии — это самая обыкновенная шутка, автором которой стали интернет-пользователи.