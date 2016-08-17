Санкт-Петербург, 17 августа, 2016, 10:04 — ИА Регнум. Администрация Центрального района Санкт-Петербурга провела обследование доски финскому деятелю Маннергейму, установленной на здании филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва на Захарьевской улице, дом 22. Результаты обследования подтвердили незаконный характер установки этого «мемориала».

ИА REGNUM Доска Маннергейму в Петербурге

К районным властям с вопросом о предоставлении информации обратился депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Владимир Дмитриев (фракция КПРФ). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе петербургской организации партии, 16 августа, ровно через два месяца после установки доски, был получен официальный ответ из администрации Центрального района, подтверждающий отсутствие необходимых документов для размещения памятного знака. Ответ на депутатское обращение подписал первый заместитель главы районной администрации Сергей Орлов.

Получив обращение депутата с требованием демонтажа доски, районная администрация образовала комиссию в составе начальника сектора благоустройства отдела районного хозяйства и благоустройства администрации Центрального района В. Хаймова, главного специалиста отдела культуры администрации Центрального района Н. Корель и заместителя гендиректора ООО «Жилкомсервис №3 Центрального района» Н. Вепхвадзе.

После выезда на место комиссия составила «Акт обследования здания по адресу: Захарьевская ул., д.22». В этом документе, датированном 1 августа 2016 года, сообщается, что в результате обследования комиссией установлено, что на фасаде здания, принадлежащего Минобороны России, «выявлен объект внешнего благоустройства со следующим текстом «Генерал-лейтенант русской армии Густав Карлович Маннергейм служил с 1887 по 1918 гг.».

«Правоустанавливающие документы на вышеуказанный объект не представлены; документы технического учета в отношении объекта не представлены; сведения о нахождении объекта на техническом обслуживании не представлены», — констатируется в Акте комиссии, которая также провела фотофиксацию объекта.

Документ направлен в Комитет по культуре Санкт-Петербурга.

Ранее, напомним, глава этого комитета Константин Сухенко сообщил ИА REGNUM, что его ведомство не имело никакого отношения к установке доски Маннергейму и не давало своего разрешения на ее установку. В комитете появление доски объясняли тем, что она установлена на здании, находящемся в ведении федерального ведомства.

Получив ответ от районных чиновников, подтверждающий незаконность установки доски, депутат Владимир Дмитриев высказал надежду, что чиновники, наконец, перейдут от слов к действиям, и доска будет демонтирована.

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Напомним, доска союзнику гитлеровцев во Второй мировой войне, маршалу Финляндии Карлу Маннергейму была установлена 16 июня 2016 года. В церемонии участвовали тогдашний глава администрации президента Сергей Иванов (освобожден от должности 12 августа — прим. ИА REGNUM) и министр культуры Владимир Мединский. Появление доски вызвало протесты у горожан, которые не раз проводили пикеты у доски.

Вскоре после открытия доски ее залили красной краской. Затем «мемориал» надолго упрятали под пленкой, однако вновь открыли в конце июля. Вечером 1 августа доску во второй раз залили краской активисты партии «Другая Россия». Однако специалисты нанятой клининговой компании быстро ее очистили, а у дома появилась частная охрана, нанятая, по данным ИА REGNUM, инициаторами установки доски.

Пикеты противников увековечивания памяти пособника нацистов у здания на Захарьевской, 22 продолжаются.

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Добавим также, что депутат петербургского Законодательного собрания Алексей Ковалев («Справедливая Россия») попросил главу Министерства обороны РФ Сергея Шойгу объяснить, кто решил повесить мемориальную доску на здании режимного объекта Минобороны. Ковалев подчеркивает, что увековечивание имени Маннергейма в Петербурге оскорбляет чувства всех россиян и наносит непоправимый ущерб памяти павших в войне.