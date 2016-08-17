Бартошице, Польша, 17 августа, 2016, 09:44 — ИА Регнум. На севере Польши начался сбор подписей под петицию о восстановлении местного приграничного передвижения (МПП) с Калининградской областью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 17 августа, в Польском культурном центре в Калининграде.

bartoszyce.wm.pl В польском Бартошице идёт сбор подписей за МПП

Инициатива сбора подписей принадлежит созданному на днях общественному объединению Комитету восстановления МПП (Komitet Przywrócenia Małego Ruchu Granicznego). Комитет начал работу в приграничных с Россией районов Варминьско-Мазурского воеводства.

Соучредитель комитета Камиль Петкевич уточнил PAP, что объединение создано местными активистами партии «Гражданская платформа». Вместе с тем, по словам Петкевича, комитет является «аполитичным» и готов сотрудничать со всеми политическими силами, чтобы восстановить МПП с Калининградской областью.

«Местные муниципалитеты были встревожены тем, что МПП не работает, поэтому и был создан комитет, чтобы усилить действия для восстановления льготного режима в этом беднейшим регионе Польши», — пояснил Петкевич на первой встрече с населением в городе Бартошице, расположенном в 10 км от российской границы.

Следующие встречи планируются в Бранево, Лидзбарке-Варминьском, Эльблонге. Документ с подписями будет направлен премьеру Польши Беате Шидло.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за блокировки Варшавой МПП с Калининградской областью польские регионы в 5-летней перспективе потеряют до 1,5 млрд злотых (порядка 25 млрд рублей), которые могли оставить российские туристы.