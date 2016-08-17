Рио-де-Жанейро, Бразилия, 17 августа, 2016, 09:01 — ИА Регнум. Ирландский боксер Майкл Конлан, проигравший в четвертьфинале Олимпиады в Рио российскому боксёру Владимиру Никитину, с своем Twitter поинтересовался, столько президент РФ Владимир Путин заплатил Международной федерации любительского бокса (AIBA) за результат поединка.

@mickconlan11 Twitter

В шутливом тоне в своем микроблоге Конлан осведомился: «Сколько они с тебя взяли?» Ранее Никитин одержал победу над ирландским боксером со счетом 3:0 (весовая категория боксеров — до 56 килограммов).

Напомним, после матча четвертьфинала Конлан обвинил Никитина в том, что тот нечестно вышел в финал.

Председатель дисциплинарной комиссии Международной ассоциации бокса (AIBA) Том Виргетс заявил, что результаты поединка пересмотрены не будут, однако ассоциация пересмотрит кадры боя, чтобы проанализировать действия судей.