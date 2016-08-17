Москва, 17 августа, 2016, 08:36 — ИА Регнум. Российское руководство ведёт обсуждение возможности второй индексации пенсий в 2016 году: индексацию могут заменить разовой выплатой. Соответствующее решение будут принимать президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом сообщили два федеральных чиновника, пишет газета «Ведомости».

Виктор Васнецов. Старик нищий. 1874

Один из предоставивших информацию государственных служащих пояснил, что власти заинтересованы в проведении индексации в свете предстоящих выборов. Однако индексация «раздует базу и полностью разбалансирует всю систему». Таким образом, власти могут принять компромиссное решение, оптимальное для бюджета — провести разовые выплаты.

Второй госслужащий пояснил, что разовая выплата — это прямые деньги из бюджета, то есть без участия Пенсионного фонда России. И такой вариант для бюджета является более выгодным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что первая индексация пенсий в полном объёме может состояться 1 февраля 2017 года.

Читайте подробнее: Топилин: индексация пенсий на уровень инфляции возможна в феврале 2017 года

30 июля вице-премьер России Ольга Голодец после совещания в правительстве по расходам бюджета на 2017 год заявила, что пенсии граждан России в 2017 году будут проиндексированы в полном объёме — по ожидаемому уровню инфляции 2016 года в 5,9%.