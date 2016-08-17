Белград, 17 августа, 2016, 07:45 — ИА Регнум. Сербия не будет поддерживать антироссийские санкции по требованию Евросоюза, заявил сербский лидер Томислав Николич в ходе встречи с вице-президентом США Джозефом Байденом, сообщает пресс-служба президента Сербии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Мы не можем ввести санкции против России, если это подразумевает приведение в согласие внешней политики с ЕС», — пояснил Николич.

Президент Сербии добавил, что республика связана и с Россией, и с США, где проживает многочисленная община сербов. Коснувшись вопроса о Косово, Николич подчеркнул, что не готов к подписанию с республикой документа межгосударственного характера, при этом отметив, что «нет лучшей опции для граждан Сербии, чем путь в Евросоюз».

Джозеф Байден отметил, что США не ждут от Сербии выбора между ними и Москвой и поддерживают намерение Белграда о евроинтеграции. Вице-президент США находится в Республике Сербии с дипломатическим визитом, его общение с главой страны происходило за закрытыми дверями.