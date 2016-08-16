Вашингтон, 17 августа, 2016, 02:23 — ИА Регнум. Кандидат от Демократической партии США Хиллари Клинтон опережает по популярности своего соперника на предстоящих выборах, кандидата от республиканцев Дональда Трампа на 6%. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведённого агентством Reuters и международным социологическим центром Ipsos.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дуэль

Согласно опубликованным данным, отдать свой голос на президентских выборах за Хиллари Клинтон на данный момент готовы 41% опрошенных, а за Дональда Трампа — 35%. При этом 24% респондентов заявили, что не будет голосовать ни за одного, ни за другого кандидата.

Уточняется, что опрос проводился в период с 11 по 15 августа.

Напомним, на минувшей неделе телеканал NBC News сообщал, что предвыборный штаб Хиллари Клинтон потратил на рекламу 52 млн долларов, тогда как кампания Дональда Трампа до настоящего времени не вложила в рекламу ни цента.

При этом группы поддержки республиканского кандидата затратили на рекламу 8 млн долларов, а группы поддержки кандидата от демократов — 39 млн долларов.

Напомним, выборы президента США должны состояться 8 ноября 2016 года.