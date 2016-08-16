Рим, 17 августа, 2016, 01:25 — ИА Регнум.



Эммануил Евзерихин Фонтан «Бармалей» в Сталинграде 23 августа 1942 года

На фоне новостей из Сирии о боях за город Алеппо итальянский журналист Фульвио Скальоне опубликовал в своем блоге статью, в которой проводит параллель между войной против нацизма и войной против радикального исламизма. В частности, автор напоминает неоконсерваторам о том, как они сравнивали ислам и многие из его проявлений с нацизмом. «Термин «исламо-фашистский» был распространен с большой легкостью. Конечно, сравнение такого типично европейского «продукта», как нацизм, с таким чуждым Европе явлением, как ислам, является политическим и культурным нонсенсом, — пишет обозреватель. — Если бы сравнение с нацизмом имело какой-то смысл, то сегодня мы должны были бы все стать на сторону Башара Асада и его относительно светского режима и болеть за то, чтобы Алеппо вскоре был освобожден от исламистов. Если бы сравнение между нацизмом и исламизмом имело бы смысл, то битва за Алеппо считалась бы новой битвой за Сталинград».

Далее в статье приводятся примеры. В Сталинграде советские войска с лета 1942 года по февраль 1943 года противостояли немецким, итальянским, румынским и венгерским войскам. До тех пор нацисты всегда атаковали и только за несколько недель до начала осады потерпели поражение у Москвы, которая не была захвачена, тогда советские войска пошли в контрнаступление. Похоже на то, что происходит в последние недели с ИГИЛ (запрещенная в России организация), которое всегда атаковало первым и в течение многих лет осаждало большие северные города Сирии. Сталинград был решающим городом для СССР, это был краеугольный камень советской индустриальной системы и важнейший узел для доступа к нефтяным скважинам Кавказа. Алеппо — то же самое для Сирии.

Другой пример. Башар Асад является диктатором, деспотом, тираном. Сталин не стал исключением. Однако, как пишет Скальоне, союзники СССР выбрали меньшее зло: «И в то время демократическим странам было совсем побоку, что недемократическая сталинская Россия была на их стороне. Другими словами, Великобритания, Франция, США выбрали «меньшее зло», в те далекие сороковые годы Россия Сталина, остановившая нацистов, была меньшим злом по сравнению с победой Гитлера».

Сталинград стал важной главой в победе над нацизмом. Алеппо — это то же самое. Если ИГИЛ (запрещенная в России организация) завоевало бы Алеппо, то стало бы достаточно настоящим государством (нацистским или исламо-фашистским), иметь столицу в Ракке — это не то же самое, что в Алеппо. Это бы уничтожило источники существования Сирии и лишило бы ее доступа к нефтяным месторождениям, захват Алеппо повлиял бы на всю зону от Ирака до Ливана. Реализовалась бы мечта других исламо-фашистских государств, особенно из Персидского залива. Все радикальные исламисты в мире получили бы вдохновение и модель для подражания.

В заключение статьи автор обвинят Европу и США в бездействии: «Дорогие неоконсерваторы, почему вы так застенчивы? Почему именно сейчас, когда исламский нацизм пытается взять «свой» Сталинград, вы не объединились, как вы сделали это после новости об оружии (несуществующем) массового уничтожения Саддама Хусейна? Где уверенность того времени? Ожидаете приказа от США? Конечно, вам также ясно, что ни одному человеку не пришло в голову, ни Черчиллю, ни Рузвельту, позволить Гитлеру сохранить контроль над частью России, чтобы ослабить Сталина. Они не сделали того, что американцы и европейцы делают на протяжении многих лет — содержат ИГИЛ (запрещено в России) и в то же время расчленяют Сирию и Ирак».

Бездействие Европы и США в войне с ИГИЛ (запрещенная в России организация) сам автор объясняет двумя причинами. Первая: теория неоконсерватизма, построенная на аксиоме, что ничто не может и не должно быть сделано без Саудовской Аравии, на самом деле, всегда поощряла исламизм. За десятилетия неоконсерваторы и президентство Буша не сделали ничего, кроме увеличения разрушений, нападений и смертей. Война против террора была, на самом деле, войной для террора: с 2000 до 2015 года случаи смерти от террористических атак увеличились в девять раз. «А причина кроется в тех теориях, которые демонизируют ислам, никто не пошевелил пальцем, чтобы остановить механизм терроризма, начиная с тех, кто платит за то, чтобы в других стреляли».

Вторая причина заключается в вероятной победе Хиллари Клинтон в президентской гонке. Всем известно, что Клинтон хотела бы ввести беспилотную зону над Сирией. «Запретить летать сирийским и русским самолетам означает дать выиграть «Фронту ан-Нусра"(запрещена в России), группировке «Джаиш аль-Фатах» (Верховный суд России в декабре 2014 года признал «Джебхат ан-Нусра» террористической организацией и прекратил ее деятельность на территории страны — ИА REGNUM) и даже ИГИЛ (запрещенная в России организация).

Другими словами, дать выиграть тем, кого неоконсерваторы в одно время и называли исламо-фашисты или нацисты».