Гарвард, США, 17 августа, 2016, 00:48 — ИА Регнум. Организация феминисток Гарвардского Университета выступает против политики «гендерного равенства», принятой администрацией, её руководство отказывается принимать в свой клуб мужчин. Об этом 17 августа сообщает The Washington Times.

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Сообщается, что ещё в мае 2016 года студенческая организация Гарвардского Университета установила штрафы для студентов и студенческих объединений, уличенных в дискриминации по половому признаку. Согласно новым правилам, все клубы в Гарварде должны быть «гендерно-нейтральными» и доступными для студентов и преподавателей обоего пола.

Однако как минимум один студенческий клуб, женская организация студентов Гарварда «Сенека», не стал следовать новым правилам Университета. Более того, лидеры клуба заявили об этом публично, и призвали своих сторонниц к «гражданскому сопротивлению» администрации учебного заведения.

«Наш клуб имеет право состоять только из женщин!.. Никакие наказания администрации не могут лишить нас этого», — говорится в заявлении клуба, опубликованном 16 августа.

По мнению руководства женского клуба, в их практике нет никакой «сегрегации» — они рассматривают свое право на «чисто женское» объединение наравне с бизнес-клубами или клубами латиноамериканцев, которые не запрещаются новыми правилами.

В официальном комментарии руководства Гарварда говорится, что цели клуба «Сенека» являются «очевидно хорошими», но руководство «настораживает политика членства» феминистского сообщества, идущая в разрез с новыми правилами вуза. Однако у клуба есть время подумать — переход к полному и окончательному гендерному равноправию в Гарвардском Университете должен произойти к осени 2017 года.

Женская студенческая организация «Сенека», являющаяся объединением феминисток Гарварда, существует с 1999 года и названа в честь исторической конвенции «Seneca Falls» 1848 года, декларировавшей равные гражданские и избирательные права для женщин и мужчин. Основной заявленной целью организации является борьба против дискриминации женщин в Университете.