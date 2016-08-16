Белград, 17 августа, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Сербия является политическим и экономическим краеугольным камнем для всего Балканского региона. Об этом 16 августа заявил вице-президент США Джозеф Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Сербии Александром Вучичем в ходе своего последнего визита в Белград в нынешней должности.

Дети войны

«Господин премьер, вы прошли огромный путь, чтобы сделать свою страну победителем в многих областях. И президент Барак Обама, и я уважаем лидерство, которое вы продемонстрировали во многих моментах, и особенно в отношениях с Хорватией», — приводит слова Байдена агентство «Танюг».

Вице-президент США отметил усилия сербского премьера, направленные на «широкое примирение в регионе», упомянув, в частности, о посещении Александом Вучичем церемонии по случаю 20-летия событий в Сребренице в июне 2015 года, на которой сербская делегация подверглась унижению, а также подписание Белградом исторической Декларации об улучшении отношений и урегулировании открытых вопросов с Хорватией в июне текущего года.

Байден констатировал, что «некоторые моменты» в общей для Сербии и США истории были «чрезвычайно болезненными». Однако теперь, по его словам, он «счастлив», что две страны «открыли новую главу в отношениях». Бывший сенатор, выступавший одним из главных сторонников бомбардировки Белграда в 1999 году, заявил, что пользуясь моментом, хотел бы «выразить сочувствие всем семьям, которые потеряли своих близких во время кампании НАТО».

Говоря о наращивании отношении между Вашингтоном и Белградом, Байден упомянул о заключённом договоре об экстрадиции, отметив, что этот документ позволит улучшить сотрудничество между правоохранительными органами двух стран. Кроме того, он заверил, что проведение в Сербии реформ в рамках интеграции страны в Европейский союз приведёт и к росту инвестиций со стороны США.

В рамках своего визита Джозеф Байден также посещает отделившийся от Сербии в одностороннем порядке при поддержке США край Косово и Метохия. Одна из тем переговоров с представителями руководства региона — президентом Хашимом Тачи и премьер-министром Исой Мустафой — выполнение Приштиной заключённых в августе 2015 года при посредничестве главы дипломатии ЕС Федерики Могерини соглашений с Белградом по нормализации отношений. Также в присутствии вице-президента США в Косово открывается автотрасса, названная в честь его скончавшегося сына Бо Байдена, который в 2001 году служил временным советником косовского правительства по юридическим вопросам.