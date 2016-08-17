Рио-де-Жанейро, Бразилия, 17 августа, 2016, 07:26 — ИА Регнум. В одиннадцатый день Олимпиады олимпийцы России завоевали три медали, 1 золотую и 2 бронзовые.

Павел Михайлов. Берега моря близ Рио-де-Жанейро. Летучая рыба. 1827

Золотые медали, как и ожидалось, завоевали синхронистки Наталья Ищенко и Светлана Ромашина в соревнованиях дуэтов.

В соревнованиях байдарок-одиночек на дистанции 1000 м бронзовую медаль завоевал россиянин Роман Аношкин, и эта медаль стала первой после Олимпиады 1972 года в Мюнхене, но в Мюнхене медаль была золотая.

Гимнаст Давид Белявский завоевал бронзовую медаль в упражнениях на брусьях.

В боксе, в категории до 75 кг, россиянка Ярослава Якушина вышла в полуфинал, а это в боксе гарантирует какую-то медаль.

Российские волейболистки играли четвертьфинальный матч с Сербией, но провалили его полностью. Счёт первой партии 9:25 вообще редко встречается в матчах команд мастеров. Две последующие партии россиянки отдали тоже очень легко, хотя сербские волейболистки после отличной игры в первой партии заиграли более, чем средне. Тренер сборной Юрий Маричев признал свою вину в поражении, но то, что команда не настроена и неуправляема, было видно, а в том, что российским волейболисткам, по видимому, никто не напомнил, что они играют матч плей-офф на Олимпиаде, никто не виноват. Сами должны были помнить. Сборную России по футболу после менее бездарной игры экзальтированные болельщики призвали вообще расформировать. Волейболистки России опозорились, и помнится это будет очень долго. Не очевидно, что у них будет возможность реабилитироваться. Выигранным Гран-при или чемпионатом Европы отделаться уж точно не удастся.

Гандболистки России играли четвертьфинальный матч с командой Анголы и выиграли его со счётом 31:27. Теперь в полуфинале россиянкам предстоит встреча с командой Норвегии.

Волейболисты-пляжники Вячеслав Красильников и Константин Семенов проиграли полуфинальный матч итальянцам Даниэле Лупо и Паоло Николаи, ранее выбивших из розыгрыша другую российскую пару, Дмитрий Барсук и Никита Лямин. Итальянцы в финале, а Вячеславу Красильникову и Константину Семенову предстоит матч за 3-е место с голландцами Александером Брауэром и Робертом Меувсеном.

Золотые медали, завоёванные спортсменами разных стран в одиннадцатый день Олимпийских игр:

Бокс

Мужчины, до 60 кг — Консейсао Робсон, Бразилия.

Борьба греко-римская

Мужчины, 98 кг — Артур Алексанян, Армения.

Велоспорт

Женщины, трек, омниум, гонка по очкам, 25 км — Лаура Тротт, Великобритания.

Мужчины, трек, кейрин — Джейсон Кенни, Великобритания.

Женщины, трек, спринт индивидуальный — Ребекка Джеймс, Великобритания.

Гребля на байдарках и каноэ

Мужчины, Байдарки-одиночки, 1000 м — Себастиан Брендель, Германия.

Женщины, Байдарки-двойки, 500 м — Данута Козак / Габриэлла Сабо, Венгрия.

Женщины, Байдарки-одиночки, 200 м — Лиза Каррингтон, Новая Зеландия.

Мужчины, Каноэ-одиночки, 1000 м — Маркус Вальс, Испания.

Лёгкая атлетика

Мужчины, тройной прыжок — Кристиан Тейлор, США.

Женщины, метание диска — Сандра Перкович, Хорватия.

Мужчины, прыжки в высоту — Дерек Дроуин, Канада.

Женщины, 1500 м — Фаих Кипьегон, Кения.

Мужчины, 110 м с барьерами — Омар Маклеод, Ямайка.

Настольный теннис

Женщины, командное первенство — команда Китая.

Парусный спорт

Женщины, класс Лазер Радиал (с 15 августа) — Марит Баувместер, Нидерланды.

Мужчины, класс Лазер (с 15 августа) — Том Бертон, Австралия.

Мужчины, класс Финн — Джайлс Скотт, Великобритания.

класс Накра 17, открытый — Сантьяго Ланге и Сесилия Карранза, Аргентина.

Плавание

Мужчины, 10 км, открытая вода — Ферри Вертман, Нидерланды, Спирос Гианниотис, Греция

Прыжки в воду

Мужчины, прыжки с трамплина, 3 м — Юань Цао, Китай.

Синхронное плавание

Женщины, дуэты — Наталья Ищенко и Светлана Ромашина, Россия.

Спортивная гимнастика

Мужчины, упражнения на брусьях — Олег Верняев, Украина.

Женщины, вольные упражнения —

Мужчины, упражнения на перекладине — Фабиан Хамбюхен, Германия.

Тяжёлая атлетика

Мужчины, свыше 105 кг — Лаша Талахадзе, Грузия.

Медальный зачёт Олимпийских игр смотри здесь.