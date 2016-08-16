Рио-де-Жанейро, Бразилия, 16 августа, 2016, 22:59 — ИА Регнум. Аргентинские яхтсмены Сантьяго Ланге и Сесилия Карранза завоевали золотые медали Олимпийских игр в регате смешанного класса «Накра-17», сообщает «Чемпионат».

Яхта

Спортсмены по итогам 13 гонок набрали 77 очков. В этой дисциплине победителями становятся спортсмены, набравшие меньшее количество баллов. Второе место заняли австралийские яхтсмены Джейсон Ватерхаус и Лиза Дарманин с 78 очками. Бронзовые медали взяли австрийцы Томас Заяц и Таня Франк, также заработавшие 78 очков, но уступившие спортсменам из Австралии по дополнительным показателям.

Российские спортсмены в выступлениях этой дисциплины не участвовали.