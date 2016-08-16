Минск, 16 августа, 2016, 20:40 — ИА Регнум. По итогам января-июля Белоруссия снизила объём промышленного производства в текущих ценах до 45,1 млрд деноминированных белорусских рублей или на 2% в сопоставимых ценах к уровню такого же периода 2015 года, сообщает Белстат.

belstat.gov.by Динамика ВВП Белоруссии в 2015-2016 годах (в сопоставимых ценах, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года)

В отчёте приводятся данные по видам экономической деятельности, согласно которым «Горнодобывающая промышленность» приросла на 0,6%, «Обрабатывающая промышленность» упала на 1,8%, «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» сократилось на 2,7%, «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» снизилось на 7,6%.

В падении показателей обрабатывающей промышленности в целом специалисты Белстата рассмотрели позитив, отметив, что производство продуктов питания, напитков и табачных изделий выросло на 1,1%; текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха — на 3,1%; изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации — на 9,1%; основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов — на 5,5%; вычислительной, электронной и оптической аппаратуры — на 1,9%; электрооборудования — на 7,8%; машин и оборудования, не включенных в другие группировки — на 8,4%.

Сельхозпроизводство Белоруссии по итогам семи месяцев продемонстрировало рост. По данным Белстата, в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 6,2 млрд деноминированных «зайчиков» и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 2015 года в сопоставимых ценах на 4,2%. В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 5,8 млрд бел. руб. — в сопоставимых ценах на 4,7% больше, чем в аналогичного прошлогоднего периода.

Национальный статистический комитет Белоруссии также проинформировал о ходе «битвы за урожай», отметив, что на 1 августа зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 42,2% площадей, средняя урожайность зерновых составила 34,9 центнера с гектара. В прошлые годы о ходе уборочной информировала пресс-служба Минсельхозпрода.

Ранее Белстат информировал о падении внешней торговли. «В январе-июне 2016 года внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 24 102,6 млн долларов США, в том числе экспорт — 11 139,4 млн долларов, импорт — 12 963,2 млн долларов. К уровню января-июня 2015 года из расчёта в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 84,1%, экспорт — 81,2%, импорт — 86,7%», — говорилось в официальном сообщении.

В статкомитете также отмечали: «По итогам января-июня 2016 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении увеличился на 1,2%, импорт сократился на 1,9% при снижении средних цен экспорта на 19,7%, импорта — на 11,6%».

Как сообщало ИА REGNUM, ВВП Белоруссии за I полугодие 2016 года, по данным Белстата, сократился на 2,5%. Инвестиции в основной капитал сократились на 19,4% к уровню прошлого года. Рухнул экспорт товаров и услуг — на 16,1%. Инфляция выросла на 7,4% за январь июль, а в сравнении с данными января-июля 2016 года — на 12,3%.

Реальные располагаемые денежные доходы белорусов за I полугодие 2016 года упали на 7% к уровню такого же периода 2015 года. Правительство Белоруссии пообещало рост ВВП и реальных доходов в следующем году.

Отметим, что урожайность зерновых в Белоруссии кратно ниже, чем в Канаде, США, Ирландии и других развитых странах, но гораздо выше, чем на Украине с её чернозёмами, благоприятным климатом и другими достижениями «незалежности». Также симптоматично медленное, но верное сближение структур экспорта Белоруссии и Украины, на что указывают данные по поставкам за рубеж машин, оборудования и других товаров индустриального сектора.