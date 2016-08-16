Москва, 16 августа, 2016, 20:11 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в конце текущей недели собирается посетить Крым. Об этом сегодня, 16 августа, сообщает РБК со ссылкой на два источника в Кремле.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Сообщается, что визит предварительно запланирован на 19 августа. В ходе визита Путин может пообщаться с местными чиновниками, а также посетить молодежный лагерь «Таврида», расположенный недалеко от Севастополя.

Также источники указывают, что визит главы государства связан с недавними кадровыми перестановками.

Путин два года подряд посещал Крым в августе. В 2014 году глава государства провел в Крыму заседание Федерального собрания России, а также пообщался с деятелями культуры. В августе 2015 года Путин погружался в батискафе на дно Черного моря недалеко от берега Крыма.