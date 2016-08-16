Берлин, 16 августа, 2016, 19:29 — ИА Регнум. Правительство Германии рассматривает Турцию, согласно отчёту канала ARD, как «центральную платформу действий» для исламистских и террористических организаций на Ближнем Востоке, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

bundeskanzlerin.de Ангела Меркель и Реджеп Тайип Эрдоган

Конфиденциальная позиция немецкого правительства была опубликована как ответ на запрос партии «Левые» в Бундестаге, доступ к которой получила студия ARD.

Согласно документу, Анкара в течение многих лет работает вместе с исламистами. Доклад может ещё больше ухудшить «дипломатический климат» между Берлином и Анкарой, пишет FAZ.

Из-за составленного министерством внутренних дел ответа возникла путаница между ним и МИД Германии, завершает газета.