Рио-де-Жанейро, Бразилия, 16 августа, 2016, 18:47 — ИА Регнум. По итогам полуфинальных олимпийских соревнований среди мужчин в прыжках с трехметрового трамплина российский спортсмен Евгений Кузнецов прошел в финал олимпийского турнира с третьим результатом, сообщает Sovsport.ru.

Олимпийские Игры — 2016

Отметим, что другой российский спортсмен, Илья Захаров, провалил один из прыжков, после чего в общей классификации занял последнее место, завершив выступления на Олимпиаде.

В финал олимпийского турнира прошли 12 спортсменов. Лучший результат из них показал Цао Юань из Китая.

Финал олимпийских соревнований среди мужчин в прыжках с трехметрового трамплина пройдет 16 августа. Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро завершатся 21 августа.