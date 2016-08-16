Санкт-Петербург, 16 августа, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Положительная экономическая динамика в Санкт-Петербурге, отмеченная по итогам первого полугодия 2016 года, продолжилась и в июле. Об этом сообщили 16 августа в городском комитете по экономической политике и стратегическому планированию, ссылаясь на данные Петростата за январь-июль текущего года.

Юрий Пименов. В магазине. 1938

Индекс промышленного производства в январе-июле 2016 года составил 103% к аналогичному периоду прошлого года. Наиболее позитивные показатели зафиксированы в производстве пищевых продуктов — 122,6% к январю-июлю 2015 года, химическом производстве (111,1%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (110%), производстве иных неметаллических минеральных продуктов — 103,3%.

Однако кризисная ситуация по-прежнему сохраняется в производстве машин и оборудования — 88,9% к январю-июлю 2015 года, производстве транспортных средств и оборудования (85,1%), текстильном и швейном производстве (81%).

Объем работ в строительстве в январе-июле 2016 года составил 104,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в городе построено на 9,3% больше общей площади жилых домов, чем в январе-июле 2015 года.

Выросло в течение 2016 года количество прибыльных организаций, а объем инвестиций в основной капитал составил за первые семь месяцев текущего года 101,7% к аналогичному периоду 2015 года.

В то же время на потребительском рынке города дела обстоят не столь позитивно. Например, оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге за январь-июль 2016 года составил лишь 98,3% к соответствующему периоду 2015 года (правда, в июле этот показатель, по сравнению с июнем, вышел в зону роста). Объем платных услуг населению в январе-июле текущего года также оказался в минусе: 99,2% к аналогичному периоду прошлого года.

Потребительские цены в Петербурге к июлю выросли с начала 2016 года на 4,1%, на столько же возросли тарифы на платные услуги населению.

Среднемесячная зарплата в январе-июне 2016 года составила в Санкт-Петербурге 46 836 рубля, увеличившись на 9,5% к аналогичному периоду прошлого года.

Уровень зарегистрированной безработицы по итогам января-июля 2016 года составляет 0,4% к численности экономически активного населения Санкт-Петербурга.