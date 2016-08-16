Симферополь, 16 августа, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Бюджет Крыма получил более 185,392 млн рублей доходов в 2016 году в виде прибыли от управления корпоративными правами государственной собственности республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений Крыма.

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«В прогнозном плане кассовых поступлений доходов в бюджет Республики Крым на 2016 год в виде прибыли было запланировано получение 100 млн рублей, однако сумма дивидендов увеличилась более чем в 1,8 раза», — отметили в Минимущества республики.

По данным министерства, в 2016 году в крымский бюджет поступили дивиденды, в частности, от АО «Международный аэропорт «Симферополь», АО «Крымтеплоэлектроцентраль», АО «Завод «Фиолент», АО «ЧБРР», АО «Крымский вино-коньячный завод «Бахчисарай», ООО «Институт «Шельф», ООО «Пансионат «Космос», ООО «Технойод».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Крым получил в виде прибыли от управления корпоративными правами государственной собственности республики более 190,5 млн рублей вместо запланированных 30 млн рублей. При этом более 133 млн рублей от общей суммы поступлений составили дивиденды от прибыли, полученной по результатам работы в 2014 году АО «Международный аэропорт «Симферополь». Оставшаяся часть суммы получена за счёт работы АО «Крымтеплоэлектроцентраль», АО «Завод «Фиолент», ООО «Технойод», ООО «Пансионат «Космос» и АО «ЧБРР».