Минск, 16 августа, 2016, 16:51 — ИА Регнум. «Уголовное дело по обвинению «П.» в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 130 УК (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) и частью 2 статьи 343 УК (Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера) поступило для судебного разбирательства в Минский городской суд. О дате начала слушаний и формате будет сообщено дополнительно», — проинформировала 16 августа через социальную сеть пресс-секретарь Верховного суда Белоруссии Юлия Ляскова.

ИА REGNUM Плакат с Эдуардом Пальчисом на митинге прозападных сил в Минске

По уголовному делу обвиняемым проходит основатель и редактор сайта 1863x.com Эдуард Пальчис, известный под кличкой «Джон Сильвер». Именно ему было предъявлено обвинение по статьям, упомянутым в сообщении Лясковой. На официальном сайте Верховного суда информация о «деле Пальчиса» отсутствует.

«Разглашать личные данные обвиняемых, а к ним мы относим и ФИО, не принято», — пояснила Ляскова.

Как сообщало ИА REGNUM, Эдуард Пальчис был экстрадирован из России, куда он прибыл с Украины, сбежав в октябре 2015 года из-под подписки о невыезде в Белоруссии, будучи фигурантом уголовного дела. Новые власти Украины не предпринимали должных усилий по выдаче русофоба-порнографа, равно как и многих других фигурантов уголовных дел, возбуждённых в Белоруссии.

За судьбой Эдуарда пристально следит прозападная оппозиция, готовящаяся через свои структуры объявить его «политзаключённым». Пальчис позиционируется ею как «жертва» российской ФСБ и «кровавого режима Лукашенко» одновременно. В апреле 2016 года участники «Чернобыльского пути» 2016 года представители русофобствующей прозападной оппозиции несли плакаты в поддержку Эдуарда Пальчиса и другого его единомышленника, осуждённого в России по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма или публичные призывы к нему») — Кирилла Силивончика. Данные факты не мешают чиновникам Белоруссии категорически отрицать наличие национализма в постсоветской республике.