Чебоксары, 16 августа, 2016, 21:52 — ИА Регнум. Последняя сессия Госсовета Чувашии превратилась в предвыборную трибуну, наглядно показав реальный расклад политических сил в регионе. За голоса избирателей по-настоящему борются только две партии из четырёх — «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Причём актуальную проблематику тем справедливороссов, которые всегда выступали противовесом партии власти, на этот раз подхватили единороссы, демонстрируя озабоченность существующими проблемами. Некогда шумевшие коммунисты и либерал-демократы к концу созыва словно превратились в невидимок, бесшумно отсиживая депутатский срок и не ввязываясь ни в дискуссии, ни в вопросно-ответные диалоги. Отличился спикер Юрий Попов, который исключил сферу образования из бюджета, все пять лет полагая, видимо, что бюджет — это только цифры и рубли. Обманул надежды глава Чувашии Михаил Игнатьев, который своей трафаретной речью разочаровал даже своих самых верных поклонников. И это накануне выборов, когда республика выбирает своих представителей в российский парламент и республиканский Госсовет. Это не была речь лидера республики, ведущего народ вперёд, что стало ещё одним поводом для глубоких размышлений элит, истерзанных слухами и намёками, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru Последняя сессия Госсовета. Фото Бориса Филатова

Две силы

Парламентская площадка загудела уже на этапе принятия повестки дня, основной вопрос которой касался уточнения бюджета. Главный смутьян и зачинщик депутатских запросов Игорь Моляков (лидер фракции «Справедливая Россия») предложил включить вопрос о восстановлении соцвыплат для ветеранов труда, лишённых соцпакета в связи с введением принципа адресности и нуждаемости. На этом настаивает прокуратура Чувашии, а теперь вопрос находится в суде. Спикер Юрий Попов оценил это как попытки давления на суд и заявил, что до судебного решения «категорически не можем рассматривать на сессии».

«Ясно, исполнительная власть подала в суд и сейчас тянет эту историю. Хотя уверен, что решение суда будет на стороне прокуратуры», — убеждённо заявил Моляков. «Вопрос практически решён, не стоит даже возвращаться к этому», — свернул наметившую дискуссию председатель парламента в ответ на протестные выкрики с мест.

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Рассмотрение бюджетного вопроса заняло менее 40 минут, трибуну попеременно занимали то представители «Единой России», то «Справедливой России». Из многочисленных вопросов, заданных министру финансов Светлане Енилиной, интерес у обеих партий вызвала судьба закрытого несколько лет назад лицея-интерната для одарённых детей им. Г. Лебедева, «кузницы» национальных кадров-гуманитариев со знанием чувашского языка.

Так как лицей-интернат передан муниципалитету, то это — «только муниципальные обязательства», сказала Светлана Енилина. Но республика готова помочь Чебоксарам при следующем уточнении бюджета, если город не справится. По словам министра финансов, разработан проект строительства на 354 млн рублей, лицей «территориально будет располагаться в другом месте» — в виде пристроя к музыкальному училищу. «Пока не решён вопрос по земле, часть участка принадлежит физлицу», — сообщила Светлана Енилина, дав пищу депутатам и общественности, чтобы перебрать все известные имена столичных землевладельцев и совершить нехитрые подсчёты по купле-продаже.

Все судебные станции пройдены, напомнил Моляков, и обновленный лицей-интернат прокуратура предписала открыть ещё в 2015 году, но до сих пор «ничего не сделано». Не найдя серьёзных аргументов на очередной выпад справоросса с хорошей памятью, председатель Госсовета Юрий Попов вдруг неожиданно заявил, что «обсуждается бюджет, а не вопросы образования», пытаясь обуздать справоросса и заставив открыть рот от удивления даже тех, кто уже свыкся слушать чушь, которую порой несут с трибун. По Попову, выходит, что бюджет — это цифры с рублями, а вовсе не сфера образования, которая, к слову, пять лет по расходам вытесняет отрасль здравоохранения и занимает первое место. По Попову, выходит, что за бюджетом стоят не конкретные люди, а палочки и нолики. Что тогда делал пять лет Юрий Попов в большой политике?

Продолжая тему образования и демографической ситуации в целом, следует отметить, как оглушительно прозвучал ответ на вопрос, почему произошло значительное снижение финансирования на проездные школьникам и студентам: «В связи с фактической необходимостью».

На сессии поднимались и другие вопросы: Олег Николаев (тоже «Справедливая Россия») интересовался ибресинским «Водоканалом», где сотрудникам 8 месяцев не платят зарплату. Несмотря на самый высокий в Чувашии тариф на воду, предприятие работает убыточно из-за отсутствия «потребителей воды». В число актуальных он вывел проблему низких цен на зерно: по его словам, за неделю закупочные цены на зерно у одного производителя с одного и того же поля упали на 30%, что «не объясняется простой логикой». Взявший в конце слово Михаил Игнатьев (в недавнем прошлом министр сельского хозяйства) объяснил это рыночными механизмами, не вдаваясь в детали и подробности. Справороссы акцентировали внимание на дополнительном выделении 4,5 млн рублей для миллиардного Ледового дворца, который «открывали три раза с оркестром» — ответом было: на проведение строительной экспертизы в связи с большой кредиторской задолженностью застройщика.

«Разливайки» и «полный разврат»

Последовавшее обсуждение стратегии социально-экономического развития Чувашии до 2020 года затмила проблема круглосуточных питейных заведений и «разливаек». «Беда большая. Круглосуточные магазины покоя не дают, там полный разврат круглые сутки», — уже надоедал справоросс Сергей Семенов.

В этом вопросе депутатский корпус проявил практически единогласную решимость, вызвав беспокойство и нервозность у вице-спикера Олега Мешкова, который баллотировался в депутаты как владелец и гендиректор пивоваренной компании «Букет Чувашии» с собственной сетью объектов торговли и общепита. Он с опасением заметил, что под борьбой с «разливайками» зачастую «начинают косить всех», но есть и «правильный бизнес». Вице-спикер просил коллег не ставить «всех в одну шеренгу и расстреливать». «Если дружно пройдём (в Госсовет), то с этими явлениями будем бороться беспощадно», — дал предвыборное обещание Мешков.

Слова вице-спикера Мешкова дружно не заметили. Хотя ранее предупреждение от спикера Попова прозвучало в адрес справоросса Олега Николаева: не превращать парламентскую трибуну в предвыборный рупор. Опешивший депутат резонно заметил, что выступает «всегда по теме». Напомним, несколькими днями ранее аналогичным образом и в тех же словах осадил глава Чувашии Игнатьев депутата Госдумы и лидера чувашских справороссов Анатолия Аксакова, попросившегося к трибуне.

Предвыборные речи

Политическим «десертом» должно было стать выступление главы региона Михаила Игнатьева, который возглавил региональный список «Единой России» на выборах в Госсовет: ожидалось, что он обратится с предвыборной речью. Увы, этого не произошло: выступление оказалось заурядным и нашпигованным замыленными фразами, избитыми выражениями и сплошными штампами. Это было похоже на речь рядового чиновника на рядовом совещании, а не выступление лидера республики и чувашского народа накануне выборов в Госдуму и региональный Госсовет. Он говорил об «открытости и прозрачности выборов» и «конкурентной среде», но забывал о необходимости честной борьбы. Он открывал тему сокращения социальных льгот в связи с критерием «нуждаемости и адресности», но сводил её только к «ветеранскому» вопросу. Он педалировал вопрос «политизации» любых тем, поднимаемых оппозицией. Он разделял, а не объединял.

По его словам, Госсовет — «орган с разными политическими взглядами», где «отдельные депутаты» «не сходили с трибун, всегда старались политизировать тему». «По отдельным проектам законов они вообще против голосовали, и тем самым нам надо как бы оценивать, в отдельности взять: что депутат Государственного совета сделал для народа Чувашии и для жителей Чувашской Республики», — выдал идею Михаил Игнатьев.

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Тут не выдержал Игорь Моляков, воспользовавшись депутатским дискуссионным правом, несмотря на шушуканья и предупреждения единороссов: «Моляков, имей совесть! После главы выступать». Справоросс только резче рванул к микрофону и начал своё выступление с жёстких, экспрессивных заявлений.

«Использование административного ресурса на нынешних выборах достигло беспрецедентных уровней. Все эти слова, что мы будем бороться честно и т.д. — это всё пустые слова, — сказал справоросс, отметив, что «директора ходят по улицам и сдирают объявления о выступлениях»: — Раньше такого идиотизма не было. Дело ещё хуже — работники избирательных комиссий ходят и собирают подписи за двойников». Моляков заверил, что данные «дикие, совершенно непотребные случаи» будут доведены до ЦИК РФ и президента страны. «По степени использования административного ресурса таких кампаний не припомню. Это позор и стыд именно для Чувашской Республики», — заключил парламентарий.

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Странная противоречивость

Трибуна перешла к главе комитета по социальной политике Петру Краснову — политику с солидным чиновничьим стажем, который, казалось, должен быть нивелировать выступление Михаила Игнатьева. Увы, но и этого не произошло. Вслед за Игнатьевым он повторил старый замшелый приём, вызывающий даже не отрыжку, а изжогу: раз оппозиция голосует против бюджета, то это автоматически делает их противниками всех проектов, финансируемых из бюджета. Он поднажал: нехорошо, когда с трибун звучит «терминология уголовной лексики» (видимо, слух философа по образованию, хоть и воспитанного на «Идиоте» Достоевского, не выдержал слова «идиотизм»). Но главное — Петр Краснов стал странным образом противоречив и, по своему обыкновению, совсем не шутил.

Политик 90-х, поверженный, но сумевший вернуться в большую политику, сегодня не мог блеснуть не только ораторским мастерством, но и определиться со своим отношением к оппозиции. То: вы противники. То: «Очень хочется, коллеги, так называемая оппозиция, видеть вас в следующем созыве». И лично — Молякову: «Я хочу, чтобы вы всё-таки стали депутатом».

Что случилось с блестящим оратором и опытным борцом за власть Петром Красновым? Откуда такая противоречивость и неопределённость? Что он знает такого, чего не знаем мы? Или чует.

Справка

С учётом уточнения республиканский бюджет Чувашии на 2016 год увеличивается по доходам на 4,34 млрд рублей (рост на 12,6% к первоначально утверждённому), из них за счет безвозмездных поступлений — на 3,76 млрд рублей. Параметры утверждены следующие: по доходам — 38,87 млрд рублей (рост против первоначально утвержденных назначений в целом на 21,1%, или на 6,77 млрд рублей), по расходам — 41,44 млрд рублей (рост на 20,7%, или на 7,1 млрд рублей). Дефицит уменьшается на 196,9 млн рублей и прогнозируется в объеме 2,57 млрд рублей. Государственный долг снижается на 197,2 млн рублей (или на 1,2%) и прогнозируется в сумме 16,28 млрд рублей (71,2% к собственным доходам).