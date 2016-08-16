Москва, 16 августа, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Доступность ипотечного кредитования для людей улучшилась, так как ставки по ипотечным кредитам продолжают снижаться и с 14% начала 2015 года снизились до текущих 12,7% годовых. Если ставки по ипотечным кредитам по регионам отличаются несущественно, то стоимость приобретаемого жилья может отличаться в десятки раз от 10 тысяч рублей за квадратный метр до нескольких миллионов за тот же метр, но расположенный в пафосном строении в Москве. Этот факт существенно влияет на величину семейного бюджета, позволяющего своевременно обслуживать кредит, не нанося несоразмерный вред здоровью ее членов, заявил корреспонденту ИА REGNUM завкафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

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«Средняя стоимость квадратного метра по данным Росстата 56,2 тыс. рублей за 1 кв. м, что при средней площади квартиры 60 кв. м и текущей процентной ставке потребует ежемесячных выплат на протяжении 15 лет в сумме 42 тыс. рублей При подобной выплате и рекомендуемом семейном доходе 73,2 тыс. рублей прожить среднестатистической семье на оставшиеся 31 тысячу рублей, включая питание, коммунальные услуги, здравоохранение, образование и т. д, становится скорее невозможно, чем возможно. Это во многом объясняет рост просроченной задолженности по ипотечным кредитам, которая только за 1 полугодие 2016 года увеличилась на 9%», — пояснил Ордов.

«Ипотека становится неизбежной кабалой, потому что это для многих единственный шанс улучшить или создать для себя жилищные условия. В этом случае люди готовы сыграть в «русскую рулетку», но, на самом деле, ипотека — это экономическая задача, которую семья может решить в свою пользу, минимизируя риски своего обнищания», — высказал свое мнение эксперт.

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