Санкт-Петербург, 16 августа, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Российский боксер Евгений Тищенко, ставший олимпийским чемпионом в Рио-де-Жанейро, будет награжден медалью МВД России «За доблесть в службе». Об этом сообщила сегодня, 16 августа, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Приказ о награждении Тищенко подписал министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев.

25-летний Евгений Тищенко служит в отдельном батальоне 1 отдела Управления полиции на Петербургском метрополитене в звании старшего сержанта полиции. На Олимпиаде в Бразилии он стал победителем в соревнованиях по боксу в весе до 91 кг.

Ведомственная медаль будет вручена спортсмену по возвращении на службу.

«Мы поздравляем Евгения с такой важной для всей страны победой, желаем успехов на службе и, конечно же, новых спортивных успехов в его дальнейшей карьере», — добавила официальный представитель МВД России.

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Как сообщало ИА REGNUM, боксёр Евгений Тищенко принёс российской сборной 11-ю золотую олимпийскую медаль, одержав победу над представителем Казахстана Василием Левитом.

Во время вручения золотой медали российскому спортсмену на трибунах раздался свист. «Мне печально, что меня освистали. Насчет оценок, если мне отдали победу, значит, были основания», — спокойно отреагировал на этот инцидент сам Евгений Тищенко.