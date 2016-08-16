Севастополь, 16 августа, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Действия правительства Севастополя по демонтажу нестационарных торговых объектов (НТО), выполненные в текущем году, признаны законными. Такое решение было принято Верховным судом РФ по иску группы индивидуальных предпринимателей к правительству Севастополя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства.

Perri Scope Ночной ларек

Предприниматели оспаривали разработанную и утвержденную правительством города схему размещения НТО до 1 ноября 2017 года. Схемой утвержден порядок размещения НТО на территории города, положение об организации и проведении конкурса на право заключения договора на размещение торговых объектов.

В соответствии с графиком и действующим законодательством сносу подлежат торговые объекты, у владельцев которых нет правоустанавливающих документов, а также установленные с нарушением законодательства.

В апреле общественная организация «Союз предпринимателей Севастополя» провела несанкционированный властями митинг на площади Нахимова. Его участники потребовали изменить схему размещения ларьков и предоставить торговые точки взамен упраздненных.

Верховный Суд Российской Федерации отказал в удовлетворении иска предпринимателей Севастополя и признал законной процедуру разработки и утверждения правительством Севастополя Схемы размещения НТО на территории Севастополя до 1 ноября 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, утвержденная схема размещения НТО в Севастополе включает 1477 объектов, что вдвое меньше установленных в городе. Согласно схеме, полностью будут освобождены от ларьков и палаток набережная Приморского бульвара, площадь 50-летия СССР, исторические места города.

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Предприниматели Севастополя потребовали изменить схему размещения ларьков