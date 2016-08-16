Москва, 16 августа, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Более двух третей жителей России (69%) слышали об арестах в руководстве Следственного комитета России и обысках в Федеральной таможенной службе. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

publicdomainpictures.net Коррупция

72% опрошенных считают коррупцию и финансовые преступления с использованием своего положения типичным для российской действительности явлением. 17% верят, что это единичный случай, нетипичный для высшего руководства страны.

44% респондентов считают, что прошедшие обыски и аресты в СК РФ и ФТС — это показательная акция накануне предстоящих выборов в Государственную думу РФ и выборов президента России, призванная продемонстрировать борьбу с коррупцией. И только 19% думают, что начало серьезной борьбы с коррупцией в государственном аппарате.

Опрос проведен 5−8 августа 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.