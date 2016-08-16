Степанакерт, 16 августа, 2016, 14:56 — ИА Регнум. 15 августа президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян провел встречу с членами комиссии по конституционным реформам при президенте НКР, на которой был обсужден ряд вопросов, касающихся концепции конституционных реформ.

ИА REGNUM Бако Саакян

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Карабаха, в своем слове Бако Саакян подчеркнул, что конституционные реформы направлены на расширение и укрепление прав и свобод человека, усовершенствование систем судебной власти и местного самоуправления, последовательное развитие института непосредственной демократии.

Президент Саакян отметил, что со дня формирования комиссия провела объемную работу, всесторонние исследования, организовала общественные обсуждения. При этом был учтен опыт осуществления конституционных реформ как в Республике Армения, так и в разных развитых странах, и в результате было представлено предложение, в основе которого лежит система президентского правления.

«Учитывая мнение комиссии, единую позицию политических сил, осведомленность о мнении большинства населения, что также было отражено в недавно проведенном соцопросе, я принимаю предложенный вариант и одобряю концепцию конституционных реформ. Поручаю комиссии разработать и в установленный срок представить проект конституционных реформ», — подчеркнул глава государства.

По мнению армянских политологов, меняя конституцию, но при этом оставляя действующее президентское правление, Бако Саакян может получить право на третий президентский срок. Пока на суд общественности не представлен проект конституционных реформ, об этом говорить рано, но другого смысла смены конституции, при этом оставляя действующую модель правления, политологи не видят.

30 июля пресс-службы парламента НКР распространила сообщение, согласно которому по концепции конституционных реформ в Нагорном Карабахе предлагается президентская модель правления.

«Учитывая общественный интерес к представленной концепции, в частности к модели государственного управления, сообщаем, что специализированной комиссией по конституционным реформам предложена президентская модель государственного управления.

В случае одобрения президентом НКР концепции специализированная комиссия продолжит работу по разработке проекта конституционных реформ», — говорилось в сообщении парламента Нагорного Карабаха.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 марта 2016 года пять парламентских партий Нагорного Карабаха вместе с тремя партиями, которые не представлены в национальном собрании, обратились к президенту Карабаха Бако Саакяну с просьбой о создании специальной комиссии по конституционным изменениям.

21 марта Саакян подписал указ о создании профессиональной комиссии по конституционным преобразованиям при президенте НКР. Указом был утвержден личный состав комиссии во главе с председателем парламента республики Ашотом Гуляном.

Согласно указу, профессиональной комиссии поручено до 1 мая 2016 года представить президенту концепцию конституционных преобразований и после одобрения концепции, до 10 сентября 2016 года, проработать и представить президенту проект конституционных преобразований.

Разговоры о возможном изменении Конституции республики появились после того, как в Армении в декабре 2015 года был проведен конституционный референдум. Тогда, как и в Армении, планировался переход Карабаха на парламентскую форму правления. Однако после апрельской войны планы на парламентскую форму правления изменились, так как в случае новой войны позиции Карабаха станут более уязвимыми.

В таком случае изменения в конституции теряют первоначальный смысл, поскольку по действующей конституции президент республики и так является главой государства.

23 марта руководитель парламента Карабаха, глава экспертной комиссии по конституционным реформам Ашот Гулян заявил, что система государственного правления Карабаха не может быть далека от модели государственного правления, действующей в Армении.

Бако Саакян был избран президентом Карабаха 19 июля 2007 года. 19 июля 2012 года переизбран на второй срок. По действующей конституции НКР, президент республики избирается гражданами Нагорно-Карабахской Республики сроком на пять лет. Согласно 3 пункту 62 статьи основного закона, одно и то же лицо не может быть избрано на должность президента республики более чем два раза подряд.

P.S. Когда материал уже был готов к публикации, на официальном сайте парламента Карабаха появился многостраничный документ под названием «Концепция конституционных реформ Нагорно-Карабахской Республики» на армянском. К содержанию документа ИА REGNUM обратиться позднее.