Севастополь, 16 августа, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Правительство Севастополя распределило 1,025 млрд рублей субсидий, поступивших из федерального бюджета в бюджет города, на реализацию федеральной целевой программы по двум главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС). Документ принят на заседании правительства, передает 16 августа корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития в июне дополнило Севастополю список объектов ФЦП текущего года, утвердив объемы субсидий в 573 млн рублей.

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Согласно документу, средства направлены в основном на проектно-изыскательские работы (ПИРы) по объектам прошлого года.

Самые финансово емкие затраты — на завершение строительства известного в городе долгостроя — школы в бухте Казачья (296,72 млн), а также на очистные сооружения «КОС Южные» стоимостью 151 млн рублей.

Один из немногих новых объектов 2016 года — реконструкция севастопольского участка трассы «Таврида» стоимостью 134,24 млн рублей.

Далее по объему вложенных средств идут проектирование индустриального парка (70 млн рублей) и проект реконструкции и благоустройства парка Победы в Гагаринском районе (79 млн рублей).

Еще один переходящий долгострой, мигрирующий внутри ФЦП, — государственный архив Севастополя. На завершение этого проекта и строительство здания суммарно запланировано 70 млн рублей. Конкурсные торги по определению подрядчиков по данным объектам неоднократно отменял ФАС, а лидируют здесь КОС «Южные».

Примечательно, что из ФЦП исключены крупные медицинские объекты — такие как новые корпусы онкодиспансера и городской больницы №1. В прошлом году на их строительство был заложено 980 и 810 млн рублей соответственно, но департамент здравоохранения запросил пятикратного увеличения предусмотренных ранее субсидий. В итоге из медучреждений в программе остались: проектирование Севастопольской больницы скорой медицинской помощи (25 млн рублей) и создание сети из пяти мобильных врачебных амбулаторий в сельской зоне Севастополя (40 млн рублей).

К разделу туристско-рекреационных кластеров отнесены проекты по реконструкции территории у монастыря Святого Георгия на Фиоленте (12,4 млн рублей) и и территории сквера у Владимирского Собора — усыпальницы адмиралов (4,54 млн рублей).

В работы нынешнего года перекочевало проектирование трех детских садов (22,7 млн рублей), жилого дома в Камышовой бухте и дорожного покрытия в селе Полюшко.

На проектирование объектов портовой инфраструктуры выделено 78 млн рублей. Самые крупные из них — удлинение грузового причала в Инкермане, где предполагается создать вторую промышленную площадку «Севморзавода» (35 млн рублей) и два паромных пирса — на Северной стороне (19 млн рублей) и в Артбухте (9,9 млн рублей).

Напомним, что из-за низкой стоимости контрактов в прошлом году на лоты по проектированию четырех пирсов правительству не удалось найти заявителей. По шести объектам конкурсы не были объявлены, 10 млн рублей были возвращены в госбюджет. В этом году на реконструкцию трех катерных пирсов и причалов заложено 11,9 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году выполнение ФЦП в Севастополе шло крайне низкими темпами. Из 792 млн рублей, в госбюджет было возвращено 490 млн, включая сэкономленные 150 млн рублей. Общая сумма отмененных торгов составила 504 млн рублей, что составляет 64% от общей суммы государственных субсидий.

Назначенный три недели назад врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников расценивает текущую ситуацию вокруг ФЦП довольно оптимистично. По его мнению, правительством города «уже налажена система работы по ФЦП, по оставшимся 16 объектам, где сейчас есть небольшое отставание».

«Мы войдем в график до 1 сентября. Соответственно, острая фаза проблемы, по большому счету, прошла, сейчас ситуация несколько иная, нежели была два года назад, севастопольцы накопили достаточный опыт», — подчеркнул Овсянников.

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