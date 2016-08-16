Москва, 16 августа, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Станцию метро «Мякинино» (Арбатско-Покровская линия, Москва) собираются закрыть с 22 августа 2016 года. Дата открытия будет названа позже, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

ИА REGNUM Метро

«В понедельник, 22 августа, с начала работы метрополитена станция «Мякинино» Арбатско-Покровской линии будет закрыта для входа и выхода пассажиров из-за несоответствия необходимому уровню транспортной безопасности», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что закрытие станции связано с тем, что между московским метро и собственником станции (Crocus Group) существуют неурегулированные имущественно-земельные отношения, и в результате не может быть гарантировано выполнение закона о транспортной безопасности. Когда все замечания будут собственниками станции устранены, «Мякинино» откроют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 августа стало известно, что «Мякинино» планируют закрыть в ближайшее время на неопределенный срок из-за несоответствия мерам безопасности. «Мякинино» открыта 26 декабря 2009 года и стала первой станцией Московского метрополитена, расположенной на территории Московской области, в Красногорском районе.