Ростов-на-Дону, 16 августа, 2016, 14:36 — ИА Регнум. У ростовских властей есть намерение создать перехватывающие парковки. Но стоит вопрос пока с возможностью предоставления для реализации проекта земельных наделов. Как сообщили ИА REGNUM 16 августа, первая стоянка за 34,5 млн рублей может появиться на улицей 1-й Луговой.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Паркомат

С бизнес-идеей уже выступили представители компании «Международный Донской Порт». Согласно проекту, стоянка для 100 фур будет расположена на левом берегу Дона. Помимо парковочных карманов будет оборудована мойка, автозаправка и гостиница на 25 мест. Власти эту разработку взяли, как говорится, «на карандаш». Пока рассматривается возможность выделения земли для реализации проекта.

Отметим, что в начале августа заместитель главы администрации областного центра по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев заявил о необходимости создания перехватывающих парковок на въездах в столицу ЮФО до конца года. Так, стоянки появятся также в районе монумента «Тачанка» — въезда со стороны Батайска, и на окраине Александровки — Аксайский въезд. Плата будет символической. Тем самым власти хотят пересадить гостей города на общественный транспорт.

Напомним, что парковки в центре города должны были заработать до конца июля этого года. Но чиновники Ростова-на-Дону сроки вновь перенесли, а новые не оговариваются. Известно, что оплату за стоянку будут вводить после того, как будут созданы несколько перехватывающих парковок. А это значит, что платные парковки могут до конца года так и не заработать.