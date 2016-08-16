Таллин, 16 августа, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Кабинет министров Эстонии готовится приступить к переговорам по бюджету на 2017 год, в основу которого будет положен экономический прогноз, подготовленный министерством финансов. Об этом сегодня, 16 августа, сообщило эстонское Radio 4 со ссылкой на министра финансов, члена Союза правых партий «Отечество — Республика» Свена Сестера.

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По его словам, прогноз будет опубликован в конце августа, но уже понятно, что правительство ожидают дискуссии: «В течение ближайших месяца-полтора мы проведем переговоры с министерствами по статьям расходов, надеемся в конце сентября рабочий вариант бюджета утвердить и передать в парламент».

По словам Сестера, сложности предстоящим переговорам придает принятый Закон «О госбюджете», требующий, чтобы документ был конструктивным и сбалансированным. Исходя из этого, Минфин Эстонии рассчитывает, что бюджет 2017 года получится не только сбалансированным, но и еще на 0,2% в плюсе. «Уверен, что любые затраты, которые отразятся в главном финансовом документе страны на следующий год, будут связаны с какими-то доходами», — подчеркнул Сестер.

В то же время он признал наличие внеочередных расходов, которые не предусматривались весной 2016 года при составлении общего финансового плана Эстонии на ближайший четырехлетний период. Так, из-за выходов Великобритании из Евросоюза Эстония заменит эту страну на посту председателя ЕС во второй половине 2017 года, что потребует серьезных расходов. Ранее Эстония планировала подобные затраты в 2018 году. Сестер выразил уверенность, что его ведомству удастся найти источники, покрывающие данную статью.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, бюджет 2017 года ожидает заметное увеличение расходов на оборону и правоохранительные органы, а также на социальную сферу, решение о которых уже было утверждено правительством и парламентом ранее. Эстонские СМИ сообщило о наличии необеспеченной «дыры» в размере 60 млн евро. Объем расходов госбюджета составил в 2016 году 8,9 млрд евро, что на 4,2% или на 358 млн евро больше, чем было запланировано на 2015 год В 2014 и 2015 годах бюджет Эстонии был профицитным после шести лет дефицита.

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