Москва, 16 августа, 2016, 13:27 — ИА Регнум. В 2016 году урожай зерна может стать рекордным для постсоветской России, считает глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. Об этом он сообщил журналистам.

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По его словам, аграрии могут собрать от 114 до 116 млн тонн зерна. По пшенице Минсельхоз также ожидает рекорд: прогноз ведомства 72 млн тонн, РЗС рассчитывает на 69,5 млн тонн.

При таком урожае может не хватить зернохранилищ, заявил Злочевский. По его данным, с учетом минимального урожая в 114 млн тонн и переходящих остатков в 16 млн тонн хранить зерно придется в не приспособленных для этого ангарах: мощности зернохранилищ составляют 120 млн тонн, при том что 38 млн тонн из них — элеваторные.

По оценке Злочевского, в 2016—2017 сельскохозяйственном году Россия экспортирует не менее 38,5 млн тонн зерна, из них пшеница составит около 28 млн тонн. Годом ранее Россия экспортировала рекордные 33,893 млн тонн зерна, включая 24,604 млн тонн пшеницы, что больше, чем канадский и американский экспорт.