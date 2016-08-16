Санкт-Петербург, 16 августа, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Дорожные предприятия Санкт-Петербурга работают в усиленном режиме в связи с сильными ливнями, начавшимися в ночь на 16 августа. Об этом сообщили сегодня в городском комитете по благоустройству. В свою очередь, в Водоканале отметили, что на устранении скоплений воды после дождя работает 56 бригад, 36 комбинированных машин для гидродинамической промывки, а также 8 илососов.

Илосос

Для справки: илосос — устройство для вакуумной очистки отстойников и канализационных сетей от ила и транспортировки его к месту выгрузки. Монтируется на базе грузового автомобиля.

По данным комитета по благоустройству, усилен контроль за ливнестоками. «Специалисты проводят мониторинг водоотводных устройств на дорогах. Обнаруженный на объектах случайный мусор, который может помешать уходу воды, оперативно убирается», — заверяют в смольнинском ведомстве.

Наиболее сложная ситуация сложилась утром во вторник в Невском, Кировском и Красносельском районах, где осадки были наиболее сильными. После того как воду удается отвести, дорожники очищают проезжую часть и тротуары от возникших загрязнений.

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В ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» дополнили список наиболее пострадавших от ливней южных районов города Пушкинским, Колпинским и Петродворцовым районами. По данным предприятия, с 01:00 до 08:00 часов выпала почти треть от месячной нормы осадков для августа.

«Для канализационной системы штатной считается ситуация, когда в течение 20 минут идет дождь с интенсивностью 26 мм в час; если интенсивность или длительность ливня выше, то такой дождь считается нерасчетным. При этом может возникать локальное подтопление территорий, связанное с необходимостью дополнительного времени для приема поверхностных осадков в систему», — пояснили в пресс-службе Водоканала.

Ранее очевидцы сообщали в соцсетях о залитых водой улицах в южной части города. Среди них назывались крупнейшие магистрали, такие как проспект Стачек и Ленинский проспект. Также проблемы с водоотведением возникли в пригородах Петербурга.

«В связи с погодными условиями троллейбусы на юге города курсируют по изменённым трассам», — сообщили в Горэлектротрансе.