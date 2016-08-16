Москва, 16 августа, 2016, 13:09 — ИА Регнум. С авиабазы Хамадан в Иране российские ВКС выполнили первый вылет: бомбардировщики Ту-22М3 и Су-34 нанесли удар по позициям и объектам боевиков ИГ (запрещено в РФ) в Сирии, сообщает Минобороны РФ.

minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

С аэродрома взлетели дальние бомбардировщики Ту-22М3 и фронтовые бомбардировщики Су-34. Группа разбомбила позиции террористических группировок «Исламское государство» (запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в Сирии.

В частности, авиагруппой уничтожены пять складов боевиков, где хранилось вооружение, боеприпасы и горюче-смазочные материалы, три пункта управления и лагеря подготовки террористов.

Прикрывали авиагруппу истребители Су-30СМ и Су-35, взлетевшие с аэродрома Хмеймим в Сирии, где базируется ВКС РФ. Все самолеты выполнили боевую задачу успешно и вернулись на свои авиабазы.

Аэродром в Иране использован для ударов по террористам впервые: ранее дальние бомбардировщики взлетали только с российских аэродромов. По оценке экспертов, полетное время сокращается более, чем в два раза.