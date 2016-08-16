Брегенц, Австрия, 16 августа, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Двое человек получили 16 августа ножевые ранения в ходе нападения 60-летнего гражданина на пассажиров поезда на Западе Австрии, сообщает Associated Press.

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Инцидент произошел поблизости от деревни Зульц, расположенной на западе федеральной земли Форарльберг.

По данным полиции, в результате нападения 19-летний мужчина получил ранения живота и спины. Второму — 17-летнему подростку — нападавший, который, скорее всего, страдает психическим расстройством, нанес резанную рану шеи. Оба потерпевших госпитализированы.

В полиции исключили возможнось связи произошедшего с инцидентом 13 августа в Швейцарии.

Напомним, в субботу, 13 августа 27-летний мужчина напал с ножом на пассажиров поезда в Швейцарии. Инцидент произошел недалеко от станции Салез в кантоне Санкт-Галлен. Тогда от действий злоумышленника погиб один человек.