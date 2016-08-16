Екатеринбург, 16 августа, 2016, 12:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге жилой дом по улице Энтузиастов, 22 продолжил разрушаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении МЧС России по Свердловской области.

Mampu Аварийное жилье

На площади восемь квадратных метров произошло дальнейшее обрушение шлакоблочной перегородки в подъезде жилого дома. Пострадавших нет. Место происшествия оцеплено. На месте происшествия работает оперативная группа МЧС, представители администрации Орджоникидзевского района, аварийная служба ЖКХ.

Представителями администрации решается вопрос об отселении всех жителей дома.

Прокуратура Свердловской области инициировала комплексное исследование технического состояния здания, по результатам которой станет известно насколько обоснованно здание включено в программу капремонтов. Также по итогам проверки будет дана оценка действиям ответственных чиновников, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первое обрушение части стены в доме по улице Энтузиастов в Екатеринбурге произошло в ночь на 14 августа. Рухнувшая стена не являлась частью несущей конструкции и в результате инцидента никто не пострадал. Из здания были эвакуированы 23 человека, большинство впоследствии вернулось в свои квартиры.