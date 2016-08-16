Рига, 16 августа, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Из 139 латвийских резервистов, которым были разосланы повестки, на военные учения, проходящие с 15 по 21 августа, прибыли 33 солдата, сообщает портал Rus.delfi.lv.

7th Army Training Command Латвийские солдаты

Как пояснили в Министерстве обороны Латвии, резервист может быть освобожден от учений по состоянию здоровья, а также если он является единственным кормильцем в семье или на его иждивении как минимум двое детей дошкольного возраста.

Кроме того, на учения не призываются резервисты, служащие в системе Министерства внутренних дел или работающие в Управлении местами заключения. Не призывают также подозреваемых или обвиняемых по уголовному делу и имеющих судимость.

Призванный на учения резервист должен не менее чем за месяц до их начала проинформировать об этом работодателя. За время, проведенное на учениях, солдат получит компенсацию.

За неявку на учения по неуважительной причине грозит штраф.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2016 году солдаты-резервисты будут включены в запланированные учения подразделений регулярной армии и Земессардзе (ополчение). В Министерстве обороны Латвии надеются, что это станет частью четырехлетнего цикла подготовки к крупным военным учениям Namejs 18, которые пройдут в 2018 году. Как стало известно, в первый раз обучение бойцов запаса пройдет с 15 по 21 августа в Первом округе Земессардзе. Задействованы будут резервисты разных военных специальностей — от солдат, до офицеров штаба. Серия учений с вовлечением резервистов продлится до 17 ноября.

В свою очередь, в 2015 году, военные учения латвийских резервистов проводились с 19 октября по 1 ноября — призвано на сборы было около 300 человек, но о получении повестки отчитались 143 человека, а явились по призыву всего 59 резервистов.